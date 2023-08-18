عنف العصابات يجبر الآلاف على الفرار من عاصمة هايتي

أجبر عنف العصابات آلاف الأشخاص على الفرار من العاصمة الهايتية بور أو برنس، خلال الأيام الأربعة الماضية، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة إن نحو 5000 شخص فروا من العنف في منطقتي كارفور فوي وسافانيس بيستاشس، بين السبت والثلاثاء.

وقالت المنظمة إن «هناك نحو 130 ألف نازح في المدينة، يقيم معظمهم في ملاجئ طوارئ».

وعانت هايتي لسنوات الفساد والعنف والكوارث الطبيعية، وتعاني معارك على النفوذ بين العصابات المتناحرة التي تسيطر على 80% من بور أو برنس، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

ومنذ الزلزال المدمر الذي وقع في عام 2010، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص، تعتمد هايتي على مساعدات التنمية الخارجية.