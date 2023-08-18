التماسيح قادرة على تمييز معانـــاة الأطفال

توصّل باحثون فرنسيون إلى أن التماسيح قادرة على تمييز المعاناة في صرخات الأطفال، على ما أفادت دراسة نشرتها مجلة «رويال سوسايتي».

ومن خلال استخدام عينات صوتية لصرخات أطفال وصغار بونوبو وشمبانزي بُثت باتجاه برك تضم عدداً كبيراً من تماسيح النيل، في حديقة حيوانات في أغادير بالمغرب، وجد الباحثون أن هذه الزواحف انجذبت بصورة أكبر إلى الصرخات، عندما كانت الأخيرة تنطوي على معاناة.

وقال مدير الأبحاث في مختبر الإدراك السمعي والصوتي النفسي، نيكولا غريمو، إن «الدراسة أظهرت أن التماسيح تميّز بدقة المعاناة في صرخات الأطفال، وكلما كانت الصرخات تنطوي على معاناة أكبر، ازدادت ردّة فعل هذه الزواحف».