علَّم زوجته الرماية .. فقتلته بمسدسه وبمساعدة عشيقها

بعد مرور أكثر من أسبوعين على وفاة رجل يبلغ من العمر 45 عامًا بما سجل على أنه انتحار في البداية في ناندغرام (الهند) ، اكتشفت الشرطة أن الوفاة كانت قضية قتل مخطط لها، وانتهى بها الأمر بالقبض على الزوجة وعشيقها.

وقال ضباط الشرطة الذين حققوا في القضية وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز" إنهم علموا بانتحار تشودري المزعوم في وقت متأخر من الليل، عندما أخبرتهم زوجته أنه أطلق النار على رأسه بسلاح غير قانوني. وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث ، وجدوه ميتًا في سريره مصابًا بعيار ناري في رأسه والمسدس بجانبه.

"بعد وصول تقرير التشريح ، بدأ الشك يراود الشرطة، لأن نقطة دخول الرصاص كانت على الجانب الأيسر من رأس تشودري ، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك في الظروف العادية لأن الرجل كان أعسر.

وقال ألوك دوبي ، مساعد مفوض الشرطة "زعمت زوجته أنه أطلق النار على نفسه بعد أن أصيب بالاكتئاب بسبب بعض القروض غير المسددة"، من عمله في وكالة سفريات.

وقاد شك الشرطة المحققين إلى إجراء مراقبة الكترونية والاعتماد على المخبرين المحليين، حتى تكشفت علاقة المرأة شيفاني تشودري (28 عاما) وعشيقها أنكوش براجاباتي (20 عاما).

وقال المحققون إن أنكوش الذي كان يدير متجرًا للهواتف المحمولة بالقرب من منزل شيفاني تعرف على المرأة حيث اعتادت إعادة شحن هاتفها لديه، ودخل الاثنان في علاقة في نوفمبر 2022.

وعندما تم الضغط عليهما ، انهار العشيقان وكشفا عن المؤامرة. وقالت شيفاني إن زوجها أساء معاملتها وإنها إثر ذلك أصبحت قريبة من أنكوش. وتابعت أنه وفي وقت من الأوقات حصل الزوج الضحية على سلاح ناري بشكل غير قانوني وقام بتعليم زوجته شيفاني كيفية استخدامه، فاستخدمت المرأة هذه المعرفة ضده. إذ كشف براديب تريباثي ، ضابط مركز شرطة في مركز شرطة ناندغرام أنه "قبل ثلاثة أيام من القتل ، اتصلت الزوجة بعشيقها وطلبت من المجيء إلى منزلها وعلمته كيفية إطلاق النار من السلاح".

وبحسب الشرطة ، أعطت شيفاني حبوبًا منومة لزوجها ليلة القتل ، ونام. "فيما بعد اتصلت بأنكوش ، الذي أطلق عليه النار عليه في رأسه على جانبه الأيسر. وبعد جريمة القتل ، قام المشتبه بهم بكسر بطاقات السيم الخاصة بهم وألقوا بهواتفهم في الماء." لكن مخططهما انكشف للشرطة حيث يواجهان تهما بالقتل والتآمر الجنائي وإتلاف الأدلة.