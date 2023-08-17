«برغر كينغ» الهند تمنح الطماطم «إجازة»

أعلنت سلسلة مطاعم «برغر كينغ» عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى أربعة أمثالها في أحدث مؤشر إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت بالمستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.

وعُلقت لافتات في فرعين لـ«برغر كينغ» في الهند مكتوب عليها: «حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة.. لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا». كما أشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز. كما ألغت السلسلة الأميركية أيضاً إضافة شرائح الجبن المجانية التي ظلت تقدمها لسنوات. وجاءت أزمة الطماطم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بواقع 450% مسجلة أعلى ارتفاع لها، فيما تشهد البلاد هطول أمطار موسمية ألحقت أضراراً بالمحاصيل وعرقلت سلاسل الإمداد، وإن كانت خفت حدتها قليلاً منذ ذلك الحين.