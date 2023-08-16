أيقونة من دبي

بكل التجارب الجميلة تثري دبي تجارب ضيوفها، وترضي أذواق الكبار والصغار، وترسم الابتسامة على وجوههم، وتنقلهم بين الأزمنة، لتطوف بهم في مشهد بين ماضٍ عريق وحاضر زاهر، لتجتمع في مساحة صغيرة، وبلقطة واحدة أيقونات متعددة، كما الحال هنا؛ حيث تلتقي جماليات سوق مدينة جميرا بنمطها المعماري التقليدي الأصيل، وبرج العرب العصري، رمز الضيافة الفاخرة، وشراع دبي العملاق على شاطئ الخليج العربي، المبحر دوماً نحو المستقبل المشرق.