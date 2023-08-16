لأسباب صحية.. البيانيست الشهيرة مارتا أرخيريتش تلغي حفلين

ألغت عازفة البيانو الشهيرة مارتا أرخيريتش من جديد حفلين كان من المرتقب أن تحييهما في النمسا وألمانيا، لأسباب صحية، كما أفاد منظمو الحدثين الموسيقيين أول من أمس.

وكان يُفترض أن تشارك أرخيريتش (82 عاماً) المولودة في بوينس آيرس والحائزة الجنسية السويسرية في جولة صيفية لأوركسترا «ويست إيسترن ديفان» التي أسسها قائد الأوركسترا الشهير دانييل بارنبويم عام 1999. وكانت أرخيريتش قد ألغت خلال الأسبوع الماضي حفلين، أحدهما في كولونيا غرب ألمانيا، والثاني ضمن مهرجان لوسيرن في سويسرا بسبب المرض أيضاً.

وسيحل مكانها الألماني من أصل روسي إيغور ليفيت مجدداً في الحفلين المقررين غداً ضمن مهرجان سالسبورغ في النمسا، وفي 19 الجاري في برلين.

يشار إلى أن مارتا أرخيريتش التي بدأت بالعزف على البيانو في سن الثالثة، أحيت أول حفل لها مع أوركسترا وهي في الثامنة، وانتقلت عام 1955 مع عائلتها إلى أوروبا، وحققت تقدماً كبيراً إلى جانب أعظم عازفي البيانو في القارة.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الـ21 تغلبت على السرطان، لكن في 2017 اضطرت لإلغاء سلسلة من العروض الموسيقية لأسباب صحية.