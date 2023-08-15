غروب على شاطئ الخان

تستقطب الشواطئ كثير من العائلات والأفراد خلال فصل الصيف، ممن يجدون فيها ملاذاً مثالياً لترطيب حرارة الموسم الساخن، لاسيما خلال ساعات النهار الأخيرة، من أجل الاستمتاع بنسمة هواء باردة، أو مشاهدة لحظات الغروب السحرية، كما الحال هنا على رمال شاطئ الخان في قلب الشارقة.

ولا يعد شاطئ الخان على بحر الشارقة وجهة لسكان الإمارة فحسب، بل مقصداً للزوار والسياح ممن يحرصون على أخذ استراحة من أجل السباحة والاسترخاء والترفيه في هذه المساحة المفتوحة التي توفر لروادها العديد من الخيارات المتنوعة.