فطيرة تغزو العالم.. من شوارع كراكاس إلى مطاعم عصرية

من شوارع كراكاس إلى المطاعم العصرية في نيويورك وباريس وطوكيو، تغزو فطيرة أريبا البسيطة المصنوعة من دقيق الذرة والخالية من الغلوتين، العالم.

وتُحضّر الفطيرة في دقائق عن طريق تشكيل كرة من طحين الذرة والماء ثم تسطّح وتشوى. ويمكن حشو الأريبا بكل شيء، من الجبن واللحوم إلى الفاصوليا والمأكولات البحرية والخضراوات. أما الفطيرة المفضلة للفنزويليين فهي «رينا بيبيادا» المحشوة بالدجاج والمايونيز والأفوكادو. وهناك «فيودا» أو «الأرملة» التي تأتي من دون حشوة، وهي المرافق المثالي لطبق الحساء.

ووسط أزمتين سياسية واقتصادية بين 2013 و2022، هاجر أكثر من سبعة ملايين فنزويلي، في السنوات الأخيرة... وأخذوا مطبخهم معهم. وكانت مارلين كيروغا (47 عاماً)، تزاول المحاماة في فنزويلا لكنها غادرت إلى نيويورك، وبدأت مشروعاً وحققت نجاحاً بسرعة، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من سكان نيويورك يفضلون الآن الأريبا.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، قال جان فرنسوا-لاميزون (63 عاماً) الذي كان يتناول العشاء في مطعم فنزويلي في باريس «إنه تغيير عن الهامبرغر المنتشر في كل مكان».

وفي طوكيو، يروّج المغترب الفنزويلي راول ماركيز (42 عاماً) وزوجته اليابانية ميهو لـ«طعام شوارع صحي وخال من الغلوتين» في شاحنة طعام تبيع فطائر الأريبا.