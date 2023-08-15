رحلة أنثى الأسد الهاربة في كوريا تنتهي بـ «الرصاص»

تمكنت السلطات في كوريا الجنوبية، أمس، من قتل أنثى أسد بعد نحو ساعة من هروبها من مزرعة حيوانات خاصة في مقاطعة جوريونج جنوب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحيوان كسر القفص الذي كان بداخله في المزرعة في جوريونج، على بعد 233 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة سيؤول، وبعد نحو ساعة عثرت سلطات الإطفاء على الحيوان في غابة بجوار المزرعة، وأطلقت عليه الرصاص؛ ما أدى إلى مقتله.

وكانت حكومة المقاطعة قد أرسلت في وقت سابق رسالة نصية طارئة تحذر السكان من الواقعة، وأرسلت الشرطة وسلطات الإطفاء لتحديد مكان الحيوان.

يشار إلى أنه تم تصنيف المزرعة من قبل سلطات جوريونج كمزرعة حيوانات سياحية في فبراير من العام الماضي.