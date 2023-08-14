وفاة أمريكي خلال رحلته لنثر رماد والده المتوفي

تعرضت عائلة أمريكية لصدمة كبيرة بعدما فقدت رب أسرتها بعد فترة قصيرة من وفاة والده، وذلك خلال قيامه برحلة لنثر رماد والده المتوفي في مناطق يبدو أنه كان يحبها.

وتوفي جيمس هندريكس ، 66 عامًا ، من تكساس ، الولايات المتحدة، بضربة شمس أثناء قيامه بمحاولة نثر رماد والده المتوفي في درجات حرارة تزيد عن 37 درجة مئوية ، بحسب ما أعلنت أسرته.

وتم العثور على جثة الرجل في حديقة أقواس يوتا الوطنية، في 1 أغسطس.

وخمنت الشرطة أن جيمس مشى لمسافات طويلة ومن المحتمل أنه أصبح مشوشًا بسبب الحرارة العالية والجفاف والارتفاعات العالية.

وكان الرجل توقف في ولاية يوتا للتنزه أثناء السفر عبر الغرب إلى جبال سييرا نيفادا ، ووفقًا لإخوته ، كان خطط لنثر رماد والده المتوفي على قمة تقع خارج رينو بولاية نيفادا. .

ووجدت الشرطة سيارته في موقف للسيارات على الطريق بعد أن تم الإبلاغ عن فقدان جيمس في صباح 1 أغسطس.

ولاحقا تم العثور على جثته على بعد ميلين ونصف من الممر الاعتيادي للمشاة، وقال أفراد عائلته أن الضحية كان متجولًا متمرسًا لكن زجاجة مياهه كانت فارغة. وكان ذهب في نزهة طويلة في صباح اليوم الأخير الذي شوهد فيه على قيد الحياة ، 29 يوليو ، قبل أن يموت خلال الرحلة الثانية في نفس اليوم، وذلك في درجات حرارة تجاوزت 37 درجة مئوية.

وتم إخطار الأسرة هذا العام بأنه تم العثور على رفاته والتعرف عليها من خلال اختبار الحمض النووي. وفيما لم يتم تحديد سبب رسمي للوفاة ، إلا أن الحرارة والارتفاع اعتبرا "عوامل ذات صلة" وفقا للشرطة.



