رجل يحصل على وجبته مجاناً في كل مرة.. ولكن بحيلة "مقرفة"

أفادت وسائل إعلام تايوانية وصينية أنه تم اعتقال رجل في بكين بتهمة ابتزاز الأموال والسلع من مطاعم متعددة مارس عليها حيلة مقرفة مرات عديدة.

وتمثلت حيلة الرجل الغريبة بوضع الحشرات في فمه خلسة، ثم بصقها في طعامه وابتزاز المطاعم بتلك الحيلة.

وانكشف خداع الرجل ، ولقبه تشين ، بعد حادثة حدثت يوم 11 يونيو هذا العام، في مطعم راق يقع في منطقة جانجياكو في بكين.

وقالت وسائل الإعلام أن موظفي المطعم المستهدف وجدوا الرجل "هادئًا بشكل غير عادي" حين أظهر تشين للموظفين صرصورًا بعد الانتهاء من وجبته ، مدعيًا أنه أكل شيئًا غريبًا في طعامه، حيث اقترح المدير على الفور سحب وجبته وإعطائه طلبًا آخر مجانيًا.

ولكن تشين الذي كان "هادئًا بشكل غير عادي" خلال المفاوضات رفض عرض المطعم وقرر دفع ثمن وجبته البالغة 280 يوانًا (34 دولارًا) حسب المعتاد ، وافترض موظفو المطعم أن الأمر قد تمت تسويته.

لكنه رغم ذلك طالب بعشرة أضعاف المبلغ الذي دفعه كتعويض ، وهدد بنشر الحادث على الإنترنت وبعد أن تأخرت التسوية قام بعد ساعتين ، بإجراء مكالمة هاتفية مع المطعم وطالبه بتعويض عشرة أضعاف المبلغ الذي دفعه مقابل وجبته مهددا مرة أخرى بنشر القصة على الإنترنت.

ومن أجل الحفاظ على سمعة المطعم ، وافق المدير ، بعد مفاوضات مع تشين ، على دفع 1000 يوان (137 دولارًا) كتعويض وشراء علبة سجائر له.

وبعد الحادث ، قرر موظفو المطعم ، بدافع الشك ، فحص الصرصور الذي عرضه عليهم الرجل ووجدوا أنه لم يأتي من الأطباق التي طلبها، وإن لم يتم الإبلاغ عن كيفية إجراء المطعم لفحصه بالضبط.

ونقلت قناة ET Today أيضًا عن أحد الموظفين قوله إن المطعم صارم بشأن معايير النظافة وأن لديهم فريقًا محترفًا لمكافحة الآفات.

وللاشتباه في تعرضه للابتزاز ، قدم المطعم تقريرًا للشرطة ، واكتشفت الشرطة فيما بعد أن الرجل المشبوه يعيش في فندق داخل المنطقة ، فتم تفتيش غرفته.

وهنالك وجدت الشرطة علبة علكة صغيرة استخدمها الرجل لتخزين الصراصير الصغيرة واحتوت على ما يصل إلى 20 حشرة ، وبعد هذا الاكتشاف اعترف الرجل بمخططه وقال إن سبب تصرفاته يعود لكونه عاطل عن العمل ومفلس.

وشرح حيلته التي تتلخص في وضع الصراصير في فمه وبصقها في الأطباق لابتزاز المطاعم مقابل المال والشاي والكحول والسجائر.

وفقا لما ذكره تشين ، فقد اشترى الصراصير في مسقط رأسه وقام بطهيها ، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية. وقبل دخول المطعم ، كان تشين يضع إحدى الصراصير في فمه ، ثم يبصقها بينما كان يأكل وجبته. بعد ذلك ، كان يُظهر الصرصور لموظفي المطعم ، ويرفض في البداية الحصول على طلب مجاني ، ثم يهددهم لاحقًا بالابتزاز.

وأضافت الشرطة أنه من خلال استهداف المطاعم الراقية بهذه الطريقة ، تمكن تشين من جني 3000 يوان صيني (412 دولارًا) بالإضافة إلى الحصول على سلع أخرى مثل السجائر والكحول والشاي.