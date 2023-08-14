خور دبي.. من هنا بدأت الحكاية

خور دبي المتجدّد دائماً، الشاهد على تاريخ عريق، والشريان الحيوي النابض بالحياة والحركة وهدير محركات العبرات الخشبية والسفن واليخوت، والذي يروي حكاية نجاح وتميز بين ضفتي مدينة تسابق الزمن، وتمزج ما بين الماضي والحاضر والمستقبل بشكل متفرد.

ويصحب الخور ضيوف دبي في رحلة بنكهة الأصالة والمعاصرة في آن واحد، ليروي لهم نقطة البداية، وكيف استهلت هذه المدينة قصتها، وصارت مقصداً يحتضن التجار والزوّار من جهات مختلفة. وعلى شاطئي الخور تبرز دبي التاريخية، من سكك حي الشندغة إلى الأسواق العتيقة التي مازالت تحتفظ بعبق الأجداد، وتحمل دكاكينها أسماءهم وصورهم وحتى خطوطهم في دفاتر الحسابات القديمة.