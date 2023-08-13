شلال مدينة تستريح بين البحر والجبل

على كورنيش المدينة التي تستريح بين البحر والجبل، شلال خورفكان، الذي يجتذب الزوّار على مدار العام، لتضفي مياهه المنحدرة من أعلى أجواء منعشة على ضيوفه في عز موسم الصيف. وأصبح الشلال واحداً من أبرز المعالم التي تتميز بها خورفكان، إذ بات محطة مهمة لقاصدي المدينة، بارتفاعه 43 متراً عن مستوى سطح البحر، بطول 45 متراً وعرض 11 متراً، علاوة على ربط الشلال بمدرج خورفكان عن طريق مصاعد وممشى يتيح للزوّار الاستمتاع بالمزارين معاً.