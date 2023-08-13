صاحب مزاج سيئ يقتحم مهرجاناً بسيارته في اليابان

قالت الشرطة في مدينة شيزوكا اليابانية، أمس، إن الرجل الذي اقتحم بسيارته موقع مهرجان صيفي، مساء أول من أمس، وخلّف إصابات، كان في مزاج سيئ، بحسب موقع «جابان توداي».

وأوضحت الشرطة أن الجاني صدم ثلاثة أشخاص، بينهم طفل عمره عامان. ونقل الثلاثة إلى المستشفى، وحالتهم ليست خطيرة. وألقت الشرطة القبض على قائد السيارة، وهو عامل بإحدى الشركات يبلغ من العمر 26 عاماً، في موقع الحادث على خلفية الشروع في القتل، بحسب وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية.

وذكرت الشرطة أن السيارة اقتحمت موقع المهرجان بعدما سارت في الاتجاه الخطأ على الطريق، وهو شارع اتجاه واحد عادة. ووفقاً لمصادر التحقيق، أقرّ الرجل، وهو من سكان شيزوكا، بما نُسب إليه.