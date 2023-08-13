رحيل الكاتب والرسام الألماني برونو إيبل

توفي الكاتب والرسام والشاعر الألماني برونو إيبل (92 عاماً) من مدينة أونينجن بولاية بادن فورتمبيرج الواقعة جنوب غرب البلاد، حسبما أكد عمدة المدينة، أول من أمس.

وكان الراحل الفنان صديقاً للكاتب مارتن فالزر، الذي توفي في 26 يوليو الماضي عن عمر يناهز 96 عاماً.

وكتب إيبل قصائد في نثر قصير بالأليمانك، وهي مجموعة من اللهجات الألمانية العليا المستخدمة في جنوب غرب ألمانيا.

يشار إلى أن لوحات برونو إيبل تصنف على أنها فن فطري يتميز بالبساطة والصراحة. ويعتبر الرسامون الفطريون عموماً هم من يفتقرون إلى التعليم الفني الرسمي.

وُلد إيبل في أول يوليو عام 1931 في ريلاسينجن في جنوب غرب ألمانيا، وعمل مدرساً في مدرسة ثانوية حتى عام 1989.

وكان نشطاً في النواحي الفنية منذ عام 1955، وعرف بلوحاته في الداخل والخارج.