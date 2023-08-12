زوكربيرغ ينفي موافقته على موعد للمنازلة مع ماسك في إيطاليا

أعلن رئيس شبكة «ميتا» الأميركية العملاقة مارك زوكربيرغ، الجمعة، أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بُعيد تأكيد رئيس شبكة «إكس» المنافسة أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا.

فقد تطرق رئيسا مجموعتي «إكس» («تويتر» سابقاً) و«ميتا» العملاقتين المتنافسين في نهاية يونيو (حزيران) إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس (آب) كموعد محتمل لهذه المواجهة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب إيلون ماسك على «إكس»: « كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك». وأشار إلى أن «المبارزة ستديرها» الشبكتان المتنافستان.

وأضاف ماسك «تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في) مكان استثنائي»، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي «مصارع».