لص في نيفادا يقتحم الشقق السكنية للقيام بأمر غريب

قال مسؤولون في شرطة كاليفورنيا إنهم قاموا باعتقال رجل قام باقتحام مجمعين سكنيين تابعين لمنتجع ستيتلاين في نيفادا لتنفيذ رغبة غريبة تمثلت في ملامسة أقدام النساء أثناء نومهن.

وقالت الشرطة أن مارك غونزاليس البالغ من العمر 26 عامًا من أتواتر ، كاليفورنيا ، اقتحم العديد من الشقق في 1 و 3 يوليو، ليقوم بالتمركز عند حواف أسرة الضحايا ويقوم بمداعبة أقدام النساء النائمات.

وفي المرة الأخيرة التي تم اكتشافه فيها، فر مارك من مكان الحادث عندما استيقظت إحدى النساء وواجهته ، وفقًا لما ذكره مكتب مأمور مقاطعة دوغلاس في نيفادا.

وصرح مكتب المأمور أنهم كانوا قادرين على التعرف على غونزاليس من خلال تقنيات الطب الشرعي. وكان جونزاليس قد اعتقل في مقر إقامته يوم الثلاثاء بتهمة السطو والاعتداء.

وقالت الشرطة أن مارك جونزاليس هو أيضًا مشتبه به بارتكاب جرائم عديدة في منطقة ميرسيد كاونتي (كاليفورنيا)، وتشمل هذه الجرائم سرقة أحذية نسائية ، والتعدي على ممتلكات الغير. وقال المحققون إن جرائمه تبدو بطبيعة متصاعدة.

وسيُحتجز غونزاليس في سجن مقاطعة ميرسيد بكفالة محددة بمبلغ 50 ألف دولار.

ونقلت قناة "ان بي سي " عن قائد شرطة مقاطعة دوغلاس دان كوفرلي ، إنه "مسرور للغاية" باعتقال المشتبه به." مضيفا " أن هذا الأنواع من الجرائم مقلق بشكل خاص للمجتمع ، والقدرة على إجراء اعتقال يسمح للضحايا والمجتمع بالشعور بالأمان مرة أخرى".