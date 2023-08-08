«سكي دبي».. أن تحاصرك الثلوج في الصيف

يقع «سكي دبي» الوجه السياحي الفريد من نوعه في الشرق الأوسط في مول الإمارات ويُعدّ من أبرز المعالم السياحية وأكثرها ابتكاراً واستقطاباً للزوار من المقيمين والسياح.

يوفر «سكي دبي» لزواره رحلة وتجربة استثنائية هي بمثابة الانتقال من عالم إلى آخر، من حرارة الصيف في الخارج سيجد الزائر نفسه محاطاً بالثلوج وأجواء التزلج والحماس التي تسعد الأطفال والعائلات، الذين يمكنهم الانخراط في أنشطة ترفيهية متنوعة مثل مشاهد طيور البطريق واللعب معها.

اختبر تجربة لا تُنسى في «سكي دبي»، الوجهة التي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الحياة البرية حيث يمكنك التعرف عن قرب على أنواع مختلفة من البطاريق منها البطريق الملكي وبطريق «جينتو» وغيرها. تجذب هذه الطيور الكثير من الزوّار من مختلف الأعمار، حيث يكتشفون طريقة تربيتها وإطعامها إضافة إلى صنع رجل الثلج والتزلج على المنحدرات في هذه الوجهة المميزة التي تُعتبر بالفعل من أبرز المعالم الترفيهية الداخلية في دبي. تمّ تجهيز هذه الوجهة المثالية للعائلات بمواد عازلة مبتكرة وفعالة ويتمّ الحفاظ على درجات الحرارة التي تلامس أربع درجات مئوية تحت الصفر حتى في أشهر الصيف الحارة.