أستراليا تحذر من الفطر البري بعد وفاة 3 أشخاص

«ما لم تكن خبيراً، لا تقطف وتأكل الفطر البري في فيكتوريا» هذا هو فحوى تحذير صادر عن وزارة الصحة بولاية فيكتوريا الأسترالية.

ومع ذلك، كثيراً ما لا تجد التحذيرات آذاناً مصغية، حيث تجري الشرطة الأسترالية حالياً تحقيقاً فيما إذا كانت هناك دوافع جنائية وراء وفاة ثلاثة أشخاص بالتسمم بفطر مشتبه به.

وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى عندما شعروا بالإعياء بعد تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن. وتوفيت امرأتان في المستشفى يوم الجمعة الماضي بينما توفي رجل أول من أمس، ولايزال هناك رجل يرقد في حالة حرجة بالمستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إن «التحقيق في ملابسات الحادث لايزال مستمراً».