اليوغا وسط الحيوانات تلقى رواجاً في الهند

تجمع عدد من محبي اليوغا في استوديو شمال العاصمة الهندية مرتدين الملابس الرياضية ومزودين بالسجاجيد الإسفنجية لممارسة اليوغا لمدة ساعة.

وتجولت القطط الصغيرة في أرجاء الاستوديو تحت ضوء الشمس في فاسانت كونج الواقعة في العاصمة نيودلهي مع بدء الجلسة، واستراحت بعض القطط فوق السجاجيد وعلى صوت الموسيقى الخفيفة في أرجاء المكان، بينما حدقت قطط أخرى بفضول بالحاضرين وهم يتنقلون بين الأوضاع المختلفة لليوغا.

وممارسة اليوغا بين الحيوانات توجه شائع حول الهند، إذ غالباً ما تجتذب جلسات اليوغا التي تشترك فيها الماعز والكلاب حشوداً تسعى إلى التخلص من الضغوط.

وتقول منى، التي تنظم الجلسات في إطار مبادرة (ذا بو أَور)، «نَصِف هذا بأنه يوغا التشتيت».

ويمارس كل مشارك اليوغا حسب إيقاعه الخاص وتشمل ممارسة اليوغا الإطالات الأساسية لإحداث حالة من الاسترخاء لمساعدة المشاركين في التخلص من الضغوط. وتتحرك القطط داخلة في صفوف المشاركين أو خارجة منها، وأحياناً ما تغط في نوم عميق وهي ترقد فوق المشاركين مثيرة ضحكاتهم.

وتقول تشاندري ساركار، وهي إحدى المشاركات، إن القطط هي ما دفعها إلى الانضمام إلى الجلسة.

وذكرت ساركار «ثمة كثير من جلسات اليوغا بصحبة الكلاب. هذه هي أول مرة أرى فيها القطط مشتركة. وبصفتي محبة للقطط، تعين علي الحضور، بكل بساطة».