10 آلاف شخص يتعرضون للدغ الأفاعي كل عام في فنزويلا

عندما تعرضت فتاة للدغة أفعى في فنزويلا، فضّلت عائلتها استخدام وصفات شعبية، فحقنتها ببول غزال مع مضاد للسم، لكن ساقها بترت لاحقاً، حيث تنتشر مفاهيم خطأ تدفع كثيرين للجوء إلى علاجات مشكوك في فاعليتها.

وتقدم مؤسسة «فيفاريوم فاونديشن» غير الحكومية، محاضرات تثقيفية وتدير خطاً ساخناً لضحايا لدغات الأفاعي.

وتصل كلفة مجموعة من خمس حقنات في الصيدليات إلى 500 دولار، فيما تتطلب الحالات الأكثر خطورة جرعات إضافية، وهو عبء مالي فادح في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه 4.50 دولارات شهرياً. وتضم فنزويلا نحو 200 نوع من الأفاعي، خمسها تقريباً شديدة السمية. وتفيد تقديرات مستقلة بأن نحو 10 آلاف شخص يتعرضون للّدغ كل عام، مع وفاة 60 شخصاً نتيجة لذلك.