رحيل المهــرّج الأميركي الشهير دجانغو عن 73 عاماً

توفي في برشلونة، أول من أمس، المهرج الأميركي والفكاهي دجانغو إدواردز، عن 73 عاماً، بعد معاناته مع السرطان.

وبدأ إدواردز المولود عام 1950 في ديترويت، العمل كمهرّج في السبعينات، لينتقل بعدها إلى أوروبا، حيث حقق شهرة واسعة النطاق في فرنسا.

كما عُرف بمداخلاته الفكاهية اللافتة بخروجها على المألوف في أحد أشهر البرامج التلفزيونية الفرنسية على قناة «كانال+»، وهو «نول بارايور» الذي كان يقدمه أنطوان دو كون. وأسس حركة «المهرج الجديد»، وفي عام 2009 أنشأ معهداً مخصصاً لهذا النشاط في برشلونة، حيث كان يعيش مع زوجته كريستي غاربو.