بالمياه والمراوح ينقذون الطيور من الحرّ           

تعرضت أنواع عدة من الطيور، خصوصاً «البومة ذات القرون» المهددة بالانقراض، لمخاطر حقيقية تهدد حياتها مع الارتفاع غير المسبوق للحرارة في ولاية أريزونا الأميركية، ولذلك قامت مراكز التأهيل والحماية بالتناوب على رش الطيور بالماء وسقيها وتوفير الرعاية الاستثنائية لها في هذه الظروف.

ويقوم الموظفون والمتطوعون برش الطيور بالماء مرتين يومياً في فترة ما بعد الظهر، مع استخدام المراوح ومبردات المستنقعات أيضاً لمنع ارتفاع درجة حرارتها. وكشفت تقارير إعلامية أن الولاية الأميركية تتعرض لأسوأ موجة حر شهدتها منذ سنوات طويلة.