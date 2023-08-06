5 مناطق جذّابة في «عالم مدهش» لعيش مغامرات صيفية ممتعة

يُعدّ عالم مدهش الوجهة التعليمية الترفيهية الداخلية، أحد أهم الأماكن المفضّلة للعائلات لعيش التجارب الترفيهية الغامرة منذ انطلاق الحدث منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وتحمل دورة هذا العام شعار «عش مغامرتك في عالمي»، حيث دعا «مدهش» و«دانة» الزوار للانطلاق في رحلة لا تُنسى من خلال مجموعة فريدة من المناطق الجذّابة لاستكشاف هذا العالم العجيب المليء بالمفاجآت والمغامرات التي تناسب الأطفال والكبار على حد سواء؛ وتقام الفعالية التعليمية الترفيهية على مساحة 30 ألف متر مربع داخل قاعات الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، مقدّمةً للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب المميزة لاستكشافها والاستمتاع باللعب فيها.

وفيما يلي خمس من أهم مناطق الفعاليات والأنشطة في دورة هذا العام، والتي لاشك أنها ستكون مصدر سعادة ومتعة لأكثر من 200 ألف زائر ممن يستقطبهم «عالم مدهش» كل موسم صيف للاستمتاع بألعابه وتجاربه وفعالياته المذهلة.

1- الألعاب وعالم المتعة

ينتظر أن يجد الأطفال الصغار في عالم مدهش مجموعة من الألعاب المشوقة والتجارب التفاعلية التي تعزز المرح والمتعة، حيث يمكنهم التوجّه إلى منطقة الألعاب للاستمتاع بأكثر من 100 لعبة من ألعاب الأركيد، بالإضافة إلى مضمار سباق «كريزي كارز». وتتيح فعالية «ديغرز لاب» الترفيهية للأطفال والعائلات تجربة استثنائية لتشغيل آلات ورافعات البناء، بينما توفّر لعبة «المخلب البشري» فرصة الحصول على هدايا عديدة، كما يمكن للأطفال الغوص في واحة الكرات الملوّنة التي تحتوي على 80 ألف كرة ملوّنة في حوض الكرات العملاق.

ويمكن للأهل والمرافقين اصطحاب الأطفال الصغار إلى منطقة الألعاب المخصصة للصغار، والتي تضم العديد من الألعاب والورش المناسبة لأعمارهم، أو يمكنهم الاسترخاء في حديقة «البجعات» المائية المليئة بالقوارب الجميلة على شكل البجع، كما يمكنهم زيارة ميدان الرماية حيث يمكن للاعبين اختبار مهاراتهم في الرماية في لعبة المحاكاة مع المنافسين الآخرين، أو يمكنكم ركوب لعبة «تويستر» الممتعة أو التوجه إلى «تلال القفز البيضاء» واختبار شعور القفز بين السحب.

2- عالم الآيس كريم السحري MELT

تأخذ منطقة MELT، أول فعالية متخصصة في الحلويات في دبي، الزوّار في رحلة مشوقة على مساحة 4000 متر مربع مليئة بجميع نكهات الآيس كريم اللذيذ، وتضم جنة الآيس كريم هذه مناطق فريدة، ذات طابع متميّز. ويمكن للزوّار زيارة «ذا كريمري» المستوحى من فيلم «ويلي وونكا» لتصميم النكهات الخاصة بهم، كما يمكنهم المشاركة في المسابقات المقدّمة من العلامات التجارية للآيس كريم والفعاليات المصغّرة التي تقام طوال فصل الصيف. وسيجد مستخدمو إنستغرام مكاناً مثالياً لالتقاط الصور الرائعة في منطقة «شوجر راش»، حيث يشكّل الديكور والتجهيزات التي تحمل طابع الآيس كريم أفضل مكان لالتقاط الصور الجميلة التي تستحق النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

3- منطقة الألعاب Gamefy

تنتظر اللاعبين من جميع الأعمار ومستويات الخبرة فرصة تجربة مجموعة مذهلة من الألعاب الرقمية، وألعاب الطاولة في Gamefy وهي منطقة تجمع أفضل وأحدث الألعاب في عالم الألعاب الرقمية وألعاب الطاولة. وقد تم تصميم وإنشاء تجربة ألعاب شاملة للاعبين الهواة والمحترفين الذين يشهدون ازدهاراً ونمواً في دبي، مع سلسلة من البطولات والأنشطة المصممة للاعبين من جميع الأعمار والخبرات.

كما يمكن هنا تجربة «مضمار البطولة» والاشتراك في بطولات الألعاب المجتمعية، والتنافس للحصول على جوائز رائعة، كما يمكن زيارة «صالة كونسل»، حيث يمكن للاعبين الاسترخاء والاستمتاع بأحدث ألعاب الفيديو والالتقاء باللاعبين الآخرين لمشاركتهم بالأفكار والنصائح حول كيفية التغلّب على المستويات الصعبة في ألعابهم المفضّلة؛ وقد تم تجهيز هذه الصالة بمجموعة متنوّعة ومصممّة بعناية من وسائل الراحة لتلبية كل المتطلّبات الخاصة بالألعاب، كما يمكن العودة إلى الماضي مع منطقة «ريترو أركيد أرينا» لممارسة ألعاب الأركيد الكلاسيكية التي تعود إلى التسعينيات، أو المشاركة في الألعاب القديمة في Tabletop ME، وهو عالم من ألعاب الطاولة وألعاب الورق والألعاب المصغرة وألعاب تقمّص الأدوار.

4- مفاجآت الجمعة الأسبوعية

يحب عالم مدهش أن يبقي زوّاره متيقظين، وأن يعطيهم شعوراً بالتشويق والترقّب مع إعلانات مفاجآت الجمعة الأسبوعية، حيث يمكن للزوّار الحصول على العديد من المفاجآت والحوافز المغرية، مثل المنتجات المجانية أو العينات أو العديد من الهدايا المجانية الأخرى. ولأن الجميع يحبّون الحصول على هدايا مجانية، فإن عالم مدهش يحرص على تقديم هذه المفاجآت الأسبوعية كل يوم جمعة ليعطي زوّاره تجربة إيجابية لا تُنسى.

5- العروض الحية.. تجربة لا تُنسى

صُمّمت العروض الحيّة في «عالم مدهش» لتأسر الجماهير من جميع الأعمار؛ فمن جلسات اللياقة والحركة مع مدهش والمؤدين، إلى الرحلات المسرحية الساحرة عبر فصول السنة، هناك شيء للجميع في عالم مدهش.

وفي عرض «موف تو ذا ريثم»، تقوم شخصية مدهش المحبوبة وفريق من المؤدين المقيمين بدعوة الضيوف لأداء مجموعة من حركات اللياقة البدنية المختلفة الممزوجة بأنشطة الرقص التي تتضمن مسابقات وجوائز؛ ويهدف هذا العرض إلى تعريف الأطفال بأهمية الحركة والنشاط والحفاظ على صحتهم – وكيف يمكنهم القيام بذلك من خلال أشكال اللعب والرقص والرياضة المختلفة.

ويصطحب عرض «مغامرات الفصول الساحرة» زوار الفعالية في رحلة سحرية عبر الفصول مع أربع شخصيات من خلال أشكال التمثيل ورواية القصص والرقص، أو يمكنهم مشاهدة عرض «نحن العالم!»، والذي يحتفي بوحدة الثقافات والتقاليد في الإمارات العربية المتحدة، ويثقف الضيوف حول التنوّع الذي تزخر به الدولة، والذي يجعلها حقاً فريدة من نوعها.

كما لا تفوتوا زيارة عرض «قوّة الإبداع»، وهو عرض يشجّع على مشاركة الجمهور، ويسمح للزوار بعرض إبداعاتهم من خلال الرقص والفن والموسيقى، أو زيارة عرض «الغناء على المسرح» والانضمام إلى مدهش ودانة في مغامرة موسيقية للاحتفال بجمال المدينة وسكانها من خلال الغناء والرقص.

• 200.000 زائر يستقطبهم «عالم مدهش» كل موسم صيف للاستمتاع بألعابه وتجاربه وفعالياته المذهلة.