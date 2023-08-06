مدهش: «عِش مغامرتك في عالمي»

يُعدّ عالم مدهش، الوجهة التعليمية الترفيهية الداخلية، أحد أهم الأماكن المفضّلة للعائلات لعيش التجارب الترفيهية الغامرة منذ انطلاق الحدث منذ أكثر من عقدين من الزمان. وتحمل دورة هذا العام شعار «عِشْ مغامرتك في عالمي»، حيث دعا «مدهش» و«دانة» الزوار للانطلاق في رحلة لا تُنسى، من خلال مجموعة فريدة من المناطق الجذّابة لاستكشاف العالم العجيب المملوء بالمفاجآت والمغامرات التي تناسب الأطفال والكبار؛ وتقام الفعالية التعليمية الترفيهية على مساحة 30 ألف متر مربع داخل قاعات الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، مقدّمةً للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب المميزة، التي تدعوكم لاستكشافها والاستمتاع باللعب فيها.