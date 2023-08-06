صانع عصي لبناني: ليست مجرد قطعة من الخشب

يجوب شربل عازار (29 عاماً)، في كثير من الأحيان، بعض المناطق الجبلية اللبنانية الشاسعة، حيث نشأ، للبحث عن قطعة الخشب المثالية التي يمكن تشكيلها على شكل عصا للمشي أو أخرى للتنزه.

وقال عازار، وهو معلم فلسفة أيضاً، إن ذكرياته عن جده الراحل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعصاه للمشي، إذ إنه يتذكر الصوت الصادر عنها كلما صعد جده الدرج.

مستلهماً الفكرة من هذه الذكريات، قرر شربل أن يبدأ في صنع عصيّه الخاصة للمشي والتنزه.

وتبدأ عملية التصنيع من الغابة، حيث يقضي ساعات في البحث عن فروع الأشجار المناسبة للاستخدام، ثم يضعها في موقد ويشحذها ويبقيها مربوطة لأشهر لتسوية سطحها.

وتتضمن الخطوة الأخيرة نقش وطلاء العصيّ، وإضافة لمسة فريدة إلى كل منها، وينقش أشكال حيوانات وأشجار واقتباسات، وحتى شخصيات دينية على العصي. وصنع عازار نحو 150 عصاً منذ بداياته عام 2015، وهو يبيع بعضها، ويشكل البعض الآخر بناء على طلبات الزبائن بأسعار تبدأ من 55 دولاراً. وفضلاً عن تلك التي يبيعها، يصر على أن مجموعته الشخصية ليست معروضة للبيع إطلاقاً.