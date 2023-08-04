أستراليا تعيد منحوتات مسروقة إلى كمبوديا

أعلن المعرض الوطني الأسترالي، أمس، أنه سيعيد ثلاث منحوتات إلى كمبوديا، بعدما توصّلت التحقيقات إلى أنه يُحتَمَل أن تكون «مسروقة جرى تصديرها من البلاد بصورة غير قانونية».

وأوضح المتحف أنّ التماثيل البرونزية، التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر، اشتراها تاجر التحف البريطاني دوغلاس لاتشفورد لقاء 1.5 مليون دولار في عام 2011، مشيراً إلى أنّ لاتشفورد «تورّط لاحقاً في الاتجار غير المشروع بالآثار».

وتوفي لاتشفورد سنة 2020، بعد عام من اتهامه بالاتجار في الأعمال الأثرية الكمبودية المسروقة والمنهوبة.

وفي حفلة تسليم المنحوتات، قالت المبعوثة الأسترالية الخاصة للفنون، سوزان تمبلمان، إنّ إعادة المنحوتات إلى كمبوديا كانت «فرصة لتصحيح خطأ تاريخي».