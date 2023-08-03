علماء يفكّون الجليد عن ديدان متجمدة منذ 46 ألف عام

أعاد علماء مجموعة ديدان قديمة، يبلغ عمرها 46 ألف عام، للحياة بعدما فككت من تجمدها، وأصبحت بذلك أقدم مخلوقات عُرف عنها في الوجود.

واكتشف العلماء الديدان الدقيقة داخل حجرة لسنجاب متحجر في ركام جليدي عميق قرب نهر كوليما في عام 2018، لكن لم يكن واضحًا ماهيتها، أو مدة تجمدها في الجليد، وبعد تحديد تسلسل جينوم الدودة، أظهر التسلسل الجيني أنها سلالة جديدة تمامًا من دودة النيماتودا، حيث بقيت في حالة سبات منذ عصر الجليد الأخير.

وبتحليل الكربون المشع للمواد النباتية الموجودة على نفس مستوى الديدان، تبين أن الركام المتجمد لم يذب منذ عصر البليستوسين المتأخر، ما يعني أنها كانت موجودة عندما كان النياندرتال والفيلة الصوفية والنمور ذوات الأنياب الطويلة تجوب المنطقة.

وفك العلماء تجمد الدودة وتم استدعاؤها للعيش من جديد في صحن زجاجي مملوء بسائل غني بالعناصر المغذية لتشجيع نموها، بعد بضعة أسابيع في الصحن، بدأت بالحركة والأكل.

وقال قائد فريق مختبر الديدان في جامعة كولونيا فيليب شيفر إن دودات باناغرولايموس تعيش 20 إلى 60 يومًا.

وأضاف شيفر أن الديدان بدأت فورًا بالتكاثر، مؤكدا أن السلالة حية ويجري التجارب عليها.