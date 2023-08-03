«ديب دايف دبي».. رحلة مدهشة في أعمق حوض غوص في العالم

يوفر «ديب دايف دبي» أعمق حوض غوص في العالم، وصاحب الأرقام القياسية العالمية، لضيوفه رحلة استكشاف مدهشة تصل إلى 60 متراً، إضافة إلى تجارب الغوص الحر وغوص «سكوبا»، وتجارب استكشاف رياضة الغطس.

ويضم «ديب دايف دبي» مدينة غارقة تشمل شوارع مهجورة، وشقة مجهزة بالكامل، وموقف سيارات، وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية، والكثير من المفاجآت، حيث يمكن للغواصين من جميع المستويات تجربتها واستكشافها.

ويولي «ديب دايف دبي» اهتماماً فائقاً بزواره، ويحرص على تقديم تجاربه ودوراته التدريبية على الاستعانة بفريق احترافي من نخبة الغواصين العالميين، وعلى استعمال أحدث المعدات والوسائل التقنية والمرافق المتطورة، بما في ذلك غرفة الضغط العالي الأحدث في المنطقة.