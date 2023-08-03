مطاعم أميركية تنافس على جائزة الحد من إهدار الطعام

بادر أكثر من 24 من المطاعم ومركز الطهي في منطقة مترو ديترويت بولاية ميتشغان الأولى في الولايات المتحدة بالتسجيل في برنامج «بليدج» للحصول على جائزة لالتزامها بالعمل على منع إهدار الطعام والحد من هذا التصرف.

وتمكنت سبعة من المطاعم المشاركة من النجاح في استكمال متطلبات البرنامج، وحصلت على شهادة تكريم لنجاحها في تنفيذ الخطوات المطلوبة أو قيامها بجهود إضافية للحد من إهدار الطعام، وتوفير الأموال، وتحسين قوائم الطعام، وتوعية العاملين والزبائن.

ويشار إلى أن «بليدج» شهادة دولية تمنحها منظمة «فود نوت ويست» غير الربحية ومقرها ديترويت.

وأقيمت مراسم تكريم للمطاعم السبعة في مطعم الشيمي، أحد الحاصلين على الشهادة، في مدينة رويال أوك الشهر الماضي، حيث التقت المطاعم لمناقشة مزايا البرنامج.