قتل 3 أشخاص بسبب خلاف على موقف سيارات

أدى خلاف حول موقف سيارات في ولاية ماريلاند الأمريكية إلى ثلاث قتلى قام بقتلهم رجل واحد مستخدما بندقية فيما شككت السلطات الأمريكية أن الاعتداء قد يكون بخلفية كراهية عنصرية.

ووجه ممثلو الادعاء في الولاية تهماً بارتكاب جرائم كراهية ضد رجل متهم بقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في خلاف على حق وقوف السيارات.

وكان الثلاثة الذين قتلوا بالرصاص وهم ماريو ميريليس ووالده نيكولاس وكريستيان سيغوفيا ،من أصول لاتينية. فيما الرجل المتهم بإطلاق النار عليهم أبيض.

ووفقًا لوثائق الاتهام الخاصة بالشرطة، فإن الأشخاص الستة الذين أصيبوا بالرصاص كانوا يحضرون حفلًا كبيرًا عندما نشب خلاف حول مساحة وقوف السيارات. وذهبت الضحية ميريليس إلى منزل أسرة سميث للتحدث عن ذلك وفيما كانت تتجادل مع والدة القاتل عاد الأخير واسمه تشارلز سميث إلى المنزل، وسرعان ما أصبح الجدل اللفظي جسديًا ، فأشهر سميث مسدسًا وحاول ميريليس الإمساك به قبل أن يطلق سميث النار على ميريليس وسيغوفيا. وجاء في الوثيقة أن سميث "وقف فوق ماريو ميريليس وأطلق عليه النار عدة مرات". ذهب سميث بعد ذلك إلى منزله ، وجاء ببندقية وبدأ في إطلاق النار من خلال النافذة على الأشخاص الذين جاؤوا لمحاولة مساعدة الرجال المصابين بجروح قاتلة.

وقالت الشرطة إن سميث أطلق النار على نيكولا ميريليس وأصاب أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

واستسلم سميث عندما وصلت الشرطة، وقال للضباط أنه أطلق النار على الضحايا لأنهم أطلقوا النار على منزله. ومع ذلك ، لم ير أي من الشهود الذين تمت مقابلتهم أيًا من الضحايا يحمل سلاحًا ناريًا ، وفقًا لوثائق الاتهام.

وتتحرى الشرطة وفقا ل"أي بي نيوز" وجود أصول كراهية عنصرية للجريمة ولا سيما أن العائلات عاشت في نفس الشارع لسنوات ولديهم تاريخ من الخلافات ، بما في ذلك مزاعم الافتراءات العنصرية ضد أحد الضحايا.

واتهم تشارلز روبرت سميث، 43 عامًا، بالقتل من الدرجة الثانية. يواجه الآن تهمة القتل العمد وجرائم الكراهية من الدرجة الأولى في مقتل بموجب لائحة اتهام أعادتها هيئة محلفين كبرى في مقاطعة آن أروندل يوم الجمعة ، وفقًا لسجلات المحكمة على الإنترنت.

كما تضمنت لائحة الاتهام المكونة من 42 تهمة ست تهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى.