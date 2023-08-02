احتفال بـ «أبطال شرطة الغد»

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الخامسة من «أبطال شرطة الغد»، التي ضمت 400 طالب وطالبة من الفئة العمرية من 11 عاماً إلى 15 عاماً، الذين التحقوا بالبرنامج في أبوظبي والعين.

شهد حفل التخرج الذي أقيم في استاد خليفة بن زايد الرياضي بمدينة العين، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، وعدد من مديري القطاعات، ومدير إدارة التأهيل الشرطي، العميد حسين علي الجنيبي، وعدد كبير من الضباط وممثلي الجهات المشاركة وأولياء الأمور، وطلبة وطالبات «أبطال شرطة الغد».

وشملت فعاليات الحفل عرض فيديو عن دورة أبطال شرطة الغد، ثم كلمة للخريجين، عبّروا فيها عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة الهادفة والمفيدة، بعدها تم عرض سيناريو تحذيري من الرسائل المجهولة، التي تروج لأنواع المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحث الشباب على عدم التعامل معها، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأبدع «أبطال شرطة الغد» من خلال تقديمهم عرضاً متميزاً بالزي العسكري التراثي القديم لشرطة أبوظبي، استعرضوا فيه دور الشرطة في حفظ الأمن في قلعة الحصن والمقطع والمطار والسوق.