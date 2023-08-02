سطو على مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو في قلب باريس

تعرّض محل مجوهرات تابع لسلسلة «بياجيه» في شارع لا بيه في قلب باريس، لعملية سطو على يد ثلاثة أشخاص، فروا إثر نهبهم قطعاً نفيسة، تراوح قيمتها بين 10 ملايين و15 مليون يورو، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة والنيابة العامة في باريس.

ويتمتع شارع لا بيه وساحة فاندوم، في قلب العاصمة الفرنسية، بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، لكونهما يضمّان أرقى العلامات التجارية للمجوهرات وصناعة الساعات الفاخرة.

وذكر مصدر في الشرطة أنّ أحداً لم يُصب بأذى خلال عملية السطو. وقالت النيابة العامة إن مكتب المدعي العام في باريس طلب من الشرطة القضائية فتح تحقيق في جريمة سطو مسلح على يد عصابة منظمة، وفي عملية اختطاف في إطار عصابة منظمة. وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، فإن السطو نفذه ثلاثة أشخاص.