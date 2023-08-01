مادونا: كم أنا محظوظة لكوني على قيد الحياة

شكرت مغنية البوب الأميركية الشهيرة، ​​مادونا، عائلتها وأصدقاءها على دعمهم لها بعد دخولها المستشفى الشهر الماضي.

وكتبت مادونا (64 عاماً) على «إنستغرام»، أمس: «حب العائلة والأصدقاء هو خير دواء». كما نشرت صورتين تظهر في إحداهما مع ابنها بالتبني ديفيد باندا (17 عاماً) وابنتها البيولوجية لورديس ليون (26 عاماً)، وفي الأخرى تحمل بفخر هدية من مدير أعمالها جاي أوسيري (50 عاماً).

وكتبت مادونا أنها كأم يمكن أن تفقد نفسها حقاً في تلبية احتياجات طفليها والعطاء الذي لانهاية له على ما يبدو. وأضافت: «ولكن عندما اشتدت الأمور، عمل طفلاي حقاً من أجلي. رأيت جانباً منهما لم أره من قبل»، موضحة أن هذا صنع فارقاً بالنسبة لها.

كما شكرت مادونا مدير أعمالها أوسيري على هديته، وهي عبارة عن صورة من كاميرا بولارويد للفنان الأميركي أندي وارهول والتي تقول مادونا إنها تُظهر الفنان الراحل كيث هارينج يرتدي سترة عليها وجه مايكل جاكسون، وكتبت: «بكيت عندما فتحت هذه الهدية لأنني أدركت كم أنا محظوظة لكوني على قيد الحياة».