«مدارس الحياة» تستكشف كنوز السفر المخفية

بيئة تثقيفية وترفيهية فريدة توفرها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لكل فئات المجتمع، عبر جلسات مشروعها «مدارس الحياة» الذي يقدم لرواد مكتبات دبي العامة خلال أغسطس برنامجاً ثرياً بالتجارب الاستثنائية التي تمكنهم من استكشاف إيجابيات السفر وكنوزه المخفية، وتطوير مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وتوسيع معارفهم المختلفة.

وضمن برنامج «مدارس الحياة» سيتمكن رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم، من اكتشاف جماليات وتاريخ وعجائب الهندسة المعمارية التي تمتاز بها الأهرامات في مصر، عبر ورشة «الكشف عن عجائب مصر القديمة: الأهرامات»، وسيتعرفون على أهمية السفر وتأثيراته الإيجابية في حياتهم، وسيطلقون العنان لمهاراتهم الإبداعية في التصميم، عبر سلسلة من ورش العمل التفاعلية، ومن بينها «تصميم طوابع بريد خاصة» تكشف لهم طرق عمل بريد الإمارات في تصميم وإصدار الطوابع، كما سيكتسبون مهارات تصميم أغلفة فريدة لجوازات سفرهم الخاصة وتذاكر وجهات أحلامهم، وكذلك بناء معالم تاريخية أو ثقافية باستخدام مواد متنوعة. وتضيء «مدارس الحياة» خلال هذه الفترة على فنون الأدب وتقنيات السرد وابتكار القصص الخيالية، عبر ورشة «اكتب قصة مغامراتك الخاصة» التي ستثري شغف المشاركين بالمغامرة وتحفزهم على استكشاف العالم، فيما سيتعلمون عبر ورشة «منحوتات تذكارية» أسرار فن النحت وتشكيل الطين، ما يمكنهم من الحصول على فرص استثنائية لصنع منحوتات تجسد ذكرياتهم.

وتستضيف مكتبة المنخول العامة خلال أغسطس خمس ورش عمل ملهمة تتيح خلالها لروادها، فرصة تصور شكل إمارة دبي ضمن ظروف جوية غير اعتيادية عبر الرسم والألوان، ليتعرفوا خلال ورشة «رمز الأعلام» على تفاصيل علم الدولة وألوانه وما تشير إليه من معان مختلفة، ويتمكنوا من ابتكار أعلامهم الخاصة باستخدام تصاميم وألوان مختلفة. وضمن ورشة «أشكال مستقبلية: متحف المستقبل» ستكتشف العائلات المشاركة، عجائب الهندسة المعمارية لمتحف المستقبل، كما ستتدرب على طرق تصميم ملصقات خاصة لتزيين حقائب السفر، إضافة إلى تقنيات إنشاء مذكرات السفر الخاصة بها لتوثيق مغامراتها وذكرياتها. أما رواد مكتبة الطوار العامة فسيذهبون في رحلة خاصة لاكتشاف تاريخ «تاج محل» في الهند، وما يتضمنه من عجائب وجماليات، بينما سيعمل زوار مكتبة حتا العامة على صنع أغلفة وأختام خاصة لجوازات السفر، قادرة على التعبير عن ذكرياتهم وتجاربهم الاستثنائية.

يذكر أن كل جلسات «مدارس الحياة» التثقيفية التي تستمر حتى مارس المقبل، تقام تحت إشراف نخبة من المتحدثين والخبراء وأصحاب التجارب المميزة، وهذه الجلسات تعكس حرص «دبي للثقافة» على توفير بيئة إبداعية مبتكرة في «مكتبات دبي العامة»، تحقيقاً لرؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.