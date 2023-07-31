«الطوارق» يحتفلون بالرقص والطبول في مهرجان عمره 3000 عام

احتفل الطوارق في الجزائر بمهرجان السبيبة السنوي الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام في أجواء خيّم عليها الرقص والغناء التقليديان.

ويثير الاحتفال الذي يستمر 10 أيام ويتزامن مع ذكرى عاشوراء، الحماسة في بلدة جانت التي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة في جنوب شرق الجزائر، حيث سارت الاستعدادات على قدم وساق لمدة أسبوع.

وأوضح حسن الشيخ (64 عاماً) أن «الأطفال يتعلمون الرقص خلال البروفات، وللجميع الحق في التعبير عن حماستهم»، مشيراً إلى أن الموقع الذي يستضيف المهرجان «موجود منذ أجدادنا».

وفي المهرجان المدرج منذ عام 2014 على قائمة التراث الثقافي غير المادي لـ«اليونسكو» غنت النساء اللاتي زينّ أنفسهن بوشوم الحناء ووضعن حلياً فضية ثقيلة على وقع طبول تقليدية لإثارة أجواء المنافسة التي سيخوضها الرجال.