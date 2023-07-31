5 طيور منقرضة مرشحة للقب «طائر القرن» في نيوزيلندا

أُدرجت خمسة أنواع منقرضة في الترشيحات للقب الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا. ويأمل منظمو المسابقة لفت الانتباه من خلال هذا الاستطلاع إلى الطيور المهددة بالانقراض.

وغاب عن مسابقة «طائر السنة» العام الفائت ببغاء كاكابو الممتلئ الذي يشبه كرة بولينغ بريش أخضر، والذي لا يستطيع الطيران.

واستبعد المنظمون من مسابقة 2022 هذا الطير الذي سبق أن فاز مرتين باللقب، سعياً منهم إلى إعطاء فرصة للأنواع الأقل شعبية. وأثار السماح بفوز خفاش محلي باللقب عام 2021 غضباً أيضاً.

وستحتفل جمعية «فورست آند بيرد» التي تنظم المسابقة بذكراها المئوية بتتويج الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا خلال الأعوام الـ100 الأخيرة حتى لو لم تكن بعض الأنواع التي يمكن أن تفوز موجودة.