إيميلي بلانت: الأمومة غيّرت نظرتي للحياة

كشفت الممثلة البريطانية إيميلي بلانت أن تغيراً كبيراً طرأ على حياتها منذ أن أصبحت أماً، مشددة على أن تربية ابنتين غيرت نظرتها للحياة.

ولدى بلانت البالغة 40 عاماً، ابنتان في التاسعة والسابعة من العمر. وقالت إنها لم تكن تعلم مطلقاً مدى التغير الذي سيحدث بمجرد أن تنجب أطفالاً.

وقالت في مقابلة مع مجلة «أوك»: «مثل كل الأمهات أقول لنفسي: ماذا كنت أفعل في يومي قبل الأطفال؟ أصبح اليوم الآن مكتظاً والأطفال يحتاجون إليك كثيراً. أنا أجد نفسي في حالة تشتت».