السماح للأمير هاري بمقاضاة صحيفة بريطانية

قضت المحكمة العليا في لندن، أمس الخميس، بأن الأمير هاري يمكنه المضي قدماً في دعاوى قضائية ضد صحيفة بريطانية مملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، لكنها قالت إن مزاعمه باختراق هاتفه جاءت متأخرة للغاية.

ويقاضي الأمير هاري مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، المملوكة لمردوخ، بسبب أفعال مخالفة متعددة، يقول إنها تمت لمصلحة صحيفتي «ذا صن»، و«نيوز أوف ذا وولد»، التي لم تعد تصدر حالياً، من منتصف التسعينات حتى عام 2016. وقالت مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» خلال جلسات الاستماع في أبريل، إنه يجب إسقاط الدعاوى، لأنها تجاوزت مهلة الست سنوات لرفع دعوى قضائية.