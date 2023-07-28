وفاة المغنية سينيد أوكونور ليست «حادثة مشبوهة»

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أنّ وفاة المغنية الإيرلندية شينيد أوكونور، (56 عاماً)، عقب العثور عليها «غائبة عن الوعي» في لندن، ليست «حادثة مشبوهة».

وحققت أوكونور شهرة واسعة عام 1990، بفضل أغنية «ناثينغ كومبيرز تو يو». وحقق ألبوماها الأوّلان «ذي لاين آند ذي كوبرا» و«آي دو نَت وونت وات آي هافنت غَت»، نجاحات تجارية كبيرة. وقالت أسرتها في بيان نشرته محطة آر تي إي العامة، الأربعاء، «ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا شينيد»، مضيفة أنّ «عائلتها وأصدقاءها محطمون».

وعُرفت شينيد أوكونور بإثارتها الجدل في محطات كثيرة من مسيرتها.