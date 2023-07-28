صيادو «فرات» سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

بعد نحو 37 عاماً من العمل صياد سمك في شمال سورية، اضطر إسماعيل الهلال إلى التخلّي عن المهنة الأقرب إلى قلبه، بعدما لمس وزملاؤه تراجعاً في الثروة السمكية في نهر الفرات المهدّد بالجفاف، ويتحسر الصيادون على مهنة كانوا يعيشون ويترزقون منها لسنوات طويلة.

ويقول الوالد لسبعة أطفال «قضيت حياتي في البحيرة، لكنني تركتها العام الجاري مجبراً»، مضيفاً «لم أعد قادراً على العيش من صيد السمك».

واعتاد الهلال (50 عاماً) الصيد في بحيرة الأسد، وهي بحيرة اصطناعية يشكّلها سدّ مقام على نهر الفرات في ريف الرقة الشرقي، وتغطي مساحة قدرها 630 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ سعتها 12 مليون متر مكعب، ما يجعلها أكبر احتياطي مياه في سورية.

لكن مع انخفاض منسوب المياه في البحيرة، والجفاف الذي يهدّد نهر الفرات منذ بضع سنوات، فضلاً عن ارتفاع التلوث، والصيد خارج إطار القانون، خصوصاً في مواسم بيض السمك، تراجعت الثروة السمكية تدريجياً، وفق ما يقول الصيّادون.

ويؤدي نمو الطحالب التي تتكاثر عادة جراء التلوث، وفق خبراء، إلى انخفاض كمية الأوكسيجين في المياه، ما يتسبّب بتراجع الثروة السمكية، ونفوق الأسماك في أحيان كثيرة.

وتنتشر على ضفاف البحيرة مراكب صيد فارغة، تنتظر صيادين قد لا يعودون إليها.

ويقول الباحث في منظمة «باكس» فيم زفينينبيرغ لـ«فرانس برس» إن «نقص المياه الذي فاقمه التلوث، ويؤدي إلى مزيد من الخسارة في التنوع البيولوجي على طول البحيرات والأنهر في شمال وشرق سورية».