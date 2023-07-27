«جرين بلانيت دبي».. رحلة مدهشة إلى الغابة المطيرة

تعد «ذا جرين بلانيت» من أشهر الوجهات الترفيهية التي تستقطب المقيمين والسياح، وهي عبارة عن قبة بيولوجية رائعة، تتألف من أربعة طوابق تقع في «سيتي ووك بدبي»، وتعتبر من القبب البيولوجية الأكثر براعة في العالم، إذ تقف قبتها على ارتفاع مذهل يراوح بين 30-45 متراً فوق سطح الأرض، مشكّلة سقف الغابة المطيرة، ما يوفر رؤية بانورامية ساحرة عبر النظام البيئي للغابات المطيرة. وتعد هذه الوجهة الترفيهية موطناً لنحو 3000 نوع من الحيوانات والنباتات اللطيفة والخطرة من جميع أنحاء العالم.

وتشكل زيارة «ذا جرين بلانيت» تجربة تعليمية رائعة للكبار والصغار على حدٍ سواء، وتقدم لزوارها تجارب متعددة لمساعدتهم في تحقيق أقصى استفادة من الزيارة، بما في ذلك الرحلات المدرسية، والعواصف الرعدية الاستوائية، أو حتى تقمص دور حارس حديقة الحيوانات خلال اليوم، بمساعدة الخبراء في هذا المجال.

وأعلنت «ذا جرين بلانيت دبي»، أمس، استقبالها أول حيوانين من فصيلة الليمور الأسود والأبيض إلى قبتها الأحيائية التي تحتضن الآلاف من أنواع الحيوانات والطيور والزواحف والأسماك المختلفة.