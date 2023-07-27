نجوم هوليوود يدعمون إضراب الممثلين

أعرب عدد من وجوه السينما والتلفزيون الأميركيين البارزين، ومنهم نجم «بريكنغ باد» براين كرانستون، في كلمات ألقوها خلال تجمع حاشد في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك، عن دعمهم الممثلين الهوليووديين الذين ينفذون إضراباً منذ نحو أسبوعين.

وقال كرانستون الذي تحدث عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي أمام حشد كثيف من المضربين والمؤيدين المتجمعين في هذه الساحة الواقعة ضمن منطقة برودواي الشهيرة بمسارحها «لن نسمح بإلغاء وظائفنا وإسنادها إلى الروبوتات».

ووسط الشاشات العملاقة في ساحة تايمز سكوير، التي غالباً ما تُعرض عليها مقاطع فيديو ترويجية للإنتاجات الجديدة من منصات البث التدفقي، شدد ف. موراي أبراهام، المعروف بأدواره في «أماديوس»، على أهمية الحركة النقابية، واصفاً إياها بأنها «مفيدة للولايات المتحدة».

وشارك في التجمّع نجوم آخرون، على غرار كريستين بارانسكي وكلويه غريس موريتز وستيف بوسيمي وبرندان فريزر وكريستيان سلايتر وليسا كولون-زاياس، التي اشتهرت بدورها في مسلسل «ذي بير»، وجيسيكا تشاستين.

وكان نجم «تيد لاسو» جايسن سوديكيس قد شارك أيضاً في أحد الاعتصامات الأسبوع الفائت.

وبدأ نحو 160 ألف ممثل تلفزيوني وسينمائي أميركي في يوليو الجاري إضراباً يُضاف إلى ذلك الذي ينفذه كتّاب السيناريو منذ أسابيع. وتتسبب هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاماً.