نفوق 51 حوتاً طياراً بعد حادث جنوح جماعي

نفق أكثر من 50 حوتاً طياراً، بعد جنوح جماعي على شاطئ في غرب أستراليا.

وذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية، أمس، أن 51 حوتاً نفقت الليلة قبل الماضية، بعد أن تقطعت بها السبل أول من أمس، في شاطئ «تشينز»، على بعد نحو 450 كيلومتراً جنوب شرق بيرث.

وتُجرى جهود إنقاذ لإعادة 46 حوتاً آخر إلى المياه العميقة.

وذكرت الهيئة أنها تنهال عليها المئات من العروض، للمساعدة في إنقاذ الحيتان التي تقطعت بها السبل.

وأضافت «إننا نتفهم قلق الجمهور، ونقدر الدعم من المتطوعين والمنظمات».

وتابعت الهيئة أن «التركيز، الذي له أولوية لفريق إدارة الحوادث، هو ضمان سلامة الطاقم والمتطوعين وسلامة الحيتان. منطقة الاستجابة توجد بها مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الحيتان الضخمة والمنكوبة، والتي من المحتمل أن تكون مريضة، وأسماك القرش، والأمواج، والآلات الثقيلة والسفن».