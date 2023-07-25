عراقي يقتل ابنته بعد ظهورها على تطبيق «تيك توك»

شهدت محافظة الديوانية العراقية جريمة بشعة بإقدام شخص على قتل ابنته بعدما نشرت عن طريق الخطأ مقطعاً ظهرت فيه على تطبيق «تيك توك»، وفق ما نقلته منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات.

وذكرت المنظمة، في بيان أورده موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي، أمس، أن «أباً قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق (تيك توك) في محافظة الديوانية جنوب العراق».

وطبقاً للمنظمة، قالت امرأة يبدو أنها والدة الطفلة، إن الأب انهال بالضرب على الصغيرة بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، موضحة: «حاولت الدفاع عنها لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة».