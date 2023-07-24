باكستان تشعر بالقلق: 72% من النساء مدخنات

كشف مجلس التبغ في باكستان أخيراً أن عدد المدخنات ارتفع إلى 72%.

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية، أن استطلاعاً أظهر أن ارتفاع عدد المدخنات دفع خبراء الصحة إلى الإعراب عن مخاوف حقيقية بشأن تداعيات صحية خطرة لهذه العادة. وقال الخبراء إن زيادة معدل التدخين كان سبباً رئيساً في زيادة نسب التوتر والاكتئاب بين النساء، وأضافوا أن عادة التدخين تضاعف خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أنها تؤثر بشدة في سلامة الجهاز التناسلي.

وأشار خبراء أن خطورة ولادة أطفال ميتين واحتمالية إصابة الرضع بأمراض الرئة، ترتفع بواقع 20 مرة لدى النساء المدخنات.

يذكر أن هناك أكثر من 30 مليون مدخن في باكستان، وأنه يتم تدخين أكثر من 80 مليار سيجارة سنوياً.