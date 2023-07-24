ممثلو «الدوبلاج» الأميركيون خائفون من منافسة الذكاء الاصطناعي

وسط انتشار واسع لهيمنة «الذكاء الاصطناعي» في أغلب مجالات العمل الفني، أبدى ممثلون أميركيون يعيرون أصواتهم لأفلام التحريك وألعاب الفيديو، قلقاً بشأن مستقبلهم، في مسألة تطرّقوا إليها خلال ملتقى «كوميك كون» المتخصص.

ويأتي ذلك في خضم إضراب تشهده هوليوود، مع مطالبة كتّاب السيناريو والممثلين بزيادة أجورهم، والحصول على ضمانات بشأن الذكاء الاصطناعي الذي يهدّد مهنتهم.

وفي السياق تلقى ممثل معروف رسالة شكر بعدما عمل لثلاث سنوات في إحدى الشركات. وكشف أنهم قالوا له: «لدينا صوتك على مدى ثلاث سنوات، سننشئ ببساطة نسخة طبق الأصل منه».