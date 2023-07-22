ثريدز" يفقد نصف متابعيه النشطين خلال 7 أيام

فقد تطبيق "ثريدز" المملوك شركة "ميتا" نصف متابعيه النشطين خلال 7 أيام فقط، بعد أيام من انطلاقه وتحقيقه أرقاماً غير مسبوقة.

وأظهرت دراسة منشورة عبر موقع تتبع البيانات "لايك ويب"، الجمعة، أن عدد المستخدمين النشطين يومياً انخفض من 49 مليوناً إلى 23.6 مليوناً في الأسبوع، مما يعني أن الأشخاص الذين اندفعوا للاشتراك لا يعودون مجدداً.

وأوضحت البيانات أن متوسط الاستخدام اليومي للتطبيق بلغ 21 دقيقة في 7 يوليو الجاري، ولكن بحلول يوم 14 يوليو انخفض ذلك إلى نحو ست دقائق.

بدورها أكدت مجلة " فورتشن" الأمريكية أن "ثريدز" يفتقد لعديد من الميزات الأساسية، ولا يزال بحاجة إلى تقديم ميزة وسبب مقنع للمستخدمين للتبديل من "تويتر".

وفي مقارنة مع "تويتر" يوجد 23.6 مليون مستخدم نشط في تطبيق "ثريدز"، ما يعني أن حجم جمهور "ثريدز" يبلغ نحو 22% من حجم جمهور "تويتر".

وكانت شركة "ميتا" أطلقت، الخميس 6 يوليو الجاري، تطبيق جديد إسمه "ثريدز"، وهو عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية قد تنافس "تويتر"