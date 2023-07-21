جسم معدني في صدر مسنّ سعودي منذ 3 سنوات

نجح أطباء أمراض وجراحة الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة السعودية، عبر استخدام تقنية جراحة المنظار، في استخراج حلقة معدنية من صدر مريض في السبعينات من عمره، منهياً بذلك أعراض التهاب الصدر، وحالة السعال المزمن التي يعانيها منذ ما يزيد على ثلاث سنوات. وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض (73 عاماً)، حضر إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو يعاني زيادة حدة هذه الأعراض، وعقب الانتهاء من المعاينة السريرية الأولية، تمت إحالته لإجراء الفحوص اللازمة، وعمل الأشعة السينية للصدر.

وأفاد التجمع بأن نتائج الفحوص والأشعة بيّنت بوضوح وجود حلقة معدنية داخل الصدر، وبقيت مستقرة في الحجاب الحاجز للمريض مدة تجاوزت الثلاث سنوات، حيث لزم الأمر القيام بالتدخل الجراحي.