«زفاف» باذخ لكلبين يثير غضباً في إندونيسيا

أثار «حفل زفاف» باذخ لكلبين، نظّمه أصحابهما في إندونيسيا، غضباً في هذا البلد الآسيوي الذي يسجل أحد أعلى معدلات التفاوت في توزيع الثروات في العالم.

وقالت صاحبة «العروس» إنديرا راتناساري، التي تعمل في دوائر الرئاسة الإندونيسية، بحسب وسائل إعلام محلية، «نأسف بشدة لهذا الأمر، ونعتذر لكل من يحب ثقافة جزيرة جاوة التقليدية، ولجميع الإندونيسيين الذين شعروا بعدم المساعدة والأذى». وتم تنظيم «حفل زفاف» كلبين من نوع مالاموت ألاسكا، مع أصحاب الحيوانين وأقاربهم. وكلف الاحتفال 200 مليون روبية (13 ألفاً و500 دولار)، فيما الحد الأدنى للأجور في جاكرتا 4.9 ملايين روبية (327 دولاراً). وسرعان ما أثارت صور «زفاف» الكلبين غضباً على الشبكات الاجتماعية، ما أجبر أصحابهما على تنظيم مؤتمر صحافي للاعتذار.